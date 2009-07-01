Пекари дали прогноз по ценам на хлеб

Стабилизация цен на основное и вспомогательное сырье, а также на энергоресурсы будет способствовать удержанию цен на хлеб во второй половине 2009 года на прежнем уровне, сообщили в пресс-службе Всеукраинской ассоциации пекарей.

В Ассоциации отметили, что, учитывая оптимистичные прогнозы урожая зерновых в 2009 г., прогнозируется удержание цены на стабильном уровне на зерно и муку, что позволит, в свою очередь, не повышать цены на готовую продукцию в текущем году.

Вместе с тем, Всеукраинская ассоциация пекарей также не прогнозирует резкого повышение цен на хлеб в связи с возможным принятием постановления КМУ "О некоторых вопросах ценообразования на продовольственные товары". Согласно проекту постановления, который на сегодняшний день находится на стадии доработки, Кабинет Министров устанавливает для всех предприятий хлебопекарной отрасли предельный уровень рентабельности производства хлеба массовых сортов - не выше 12%.

Однако, учитывая стабильные цены на основное сырье и энергоресурсы, а также достаточно высокую конкуренцию на рынке хлеба, хлебопекарные предприятия не планируют в ближайшее время повышать цены на свою продукцию, в том числе в условиях принятия постановления, - уверяют представители отрасли.

В Ассоциации убеждены, что резкое повышение цен на хлеб возможно лишь в случае роста цен на сырье и энергоресурсы, а реализация положений указанного постановления существенно не отразится на ценах на хлеб.

"Большинство предприятий хлебопекарной отрасли повысили цены на свою продукцию еще в начале года, сразу после повышения цен на энергоресурсы, - поясняет президент Всеукраинской ассоциации пекарей Владимир Слабовский. - С начала года повышение цен на муку было незначительное, поэтому это практически не отразилось на изменении цены готового продукта. Сегодня цены на основное и вспомогательное сырье, энергоресурсы стабильны, это позволит нам не повышать цены на хлеб. Если даже некоторые предприятия повышают цены на свою продукцию, то во-первых, это единичные случаи, во-вторых - повышение происходит в рамках инфляции. Все заявление о значительном и массовом росте цен на хлеб – беспочвенны".

Напомним, в начале июня правительство одобрило разработанное Министерством экономики постановление "О некоторых вопросах ценообразования на отдельные социально значимые продовольственные товары".

Так, предусматривается комплексное урегулирование вопроса ценообразования на некоторые социально значимые продовольственные товары, в частности, установление уровня рентабельности производства муки и хлеба массовых сортов, порядка декларирования изменения оптово-отпускных цен в части его упрощения, конкретизация перечня продовольственных товаров, полномочия по регулированию цен на которые предоставляются местным органам исполнительной власти.

УкрАгроКонсалт БизЛига