Украина экспортировала 1,7 млн. тонн подсолнечного масла

Украина за 10 месяцев 2008/2009 маркетингового года (сентябрь 2008 - август 2009) экспортировала 1,7 млн. т подсолнечного масла. Об этом сообщила пресс-служба Украинской аграрной конфедерации.

«На 1 июля производство подсолнечного масла составило 2 150 тыс. т, из которых экспортировано - 1,7 млн. т», - говорится в сообщении.

По оперативным данным, на украинских маслоэкстракционных заводах и у товаропроизводителей имеется в наличии около 1 млн. т семян подсолнечника.

По данным УАК, по состоянию на 1 июля экспортировано более 800 тыс. т семян подсолнечника.

Кроме того, Украина продолжает поставлять на экспорт и другие масличные культуры, в частности вывезено 2,6 млн. т рапса, 0,2 млн. т сои.

Как сообщалось, за 9 месяцев 2008/2009 МГ Украина экспортировала 1,5 млн. т подсолнечного масла. Урожай подсолнечника в 2008 в учетном весе составил 6,5 млн. т, что на 55%, или на 2,3 млн. т больше чем в 2007.

УкрАгроКонсалт