Кабмин намерен снизить ввозную пошлину на крупный рогатый скот

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Таможенный тариф. Документ предполагает снижение ставки ввозной пошлины на крупный рогатый скот с 5-15% до 1%. Кроме того, правительство выступает за установление нулевой ставки пошлин на стеклобой, а также на ввоз оборудования для судо- и автомобилестроения, которое не производится в Украине.

«Во время реализации инвестпроекта по строительству завода в Черкассах мы потратили более 330 миллионов долларов. Практически вся эта сумма ушла на закупку оборудования в европейских и корейских компаниях, потому что у нас такое оборудование просто не производится. Так что беспошлинный ввоз оборудования, безусловно, важен», — считает пресс-секретарь автокорпорации «Богдан» Сергей Красуля. С ним согласен председатель набсовета судостроительного завода «Залив» Николай Кузьменко: «Это первый существенный шаг по поддержке отечественного судостроения, которое, учитывая обветшавший парк плавсредств, в ней нуждается. Только за последние два года мы потратили на модернизацию оборудования около 7 миллионов долларов, закупая высокотехнологичное оборудование, которое у нас не производят».

По словам заместителя главы Комитета Верховной Рады по таможенной и налоговой политике Николая Круглова, депутаты могут поддержать законопроект. «Наше судостроение и машиностроение во многом отстали от мирового рынка. Минимальная ввозная пошлина на эти группы товаров может быть весьма кстати», — уверяет депутат.

Радужные перспективы документу рисуют и его разработчики. По мнению чиновников, в случае принятия закона потери бюджета составят около 1,3 миллиона долларов. Однако в целом бюджет выиграет за счет увеличения объемов производства. «При этом увеличение поступлений в бюджет только от автомобильной отрасли составит около 240 миллионов долларов США на протяжении первых двух лет», — написано в пояснительной записке правительства. Эксперты с разработчиками согласны. «Любое снижение ставок в условиях кризиса поддерживает производителей. Учитывая, как снизилось промышленное производство за последние пять месяцев, это очень важное решение для отраслей, которых оно коснулось», — уверяет директор Института политических исследований и экономических консультаций Игорь Бураковский.

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