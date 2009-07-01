В Казахстане стимулируют организацию теплиц

Министр сельского хозяйства Казахстана А. Куришбаев полагает, что увеличение на 80% производства ранних овощей в тепличных хозяйствах позволит республике полностью отказаться от их импорта из соседних государств, передает «Казахстан Сегодня».

«По нашим данным, чтобы достигнуть необходимый уровень (отказа от импорта из соседних государств), мы должны увеличить производство ранних овощей на 80%. Для этого есть государственные стимулы, прежде всего - субсидирование», - сказал А.Куришбаев журналистам на брифинге в Алматы.

По его словам, Казахстан в целом сам себя обеспечивает овощами, «единственной проблемой является обеспечение ранними овощами, то есть у нас не хватает теплиц». «Поэтому государство сейчас стимулирует организацию теплиц. Только за последние два года количество теплиц у нас увеличилось в десятки раз», - отметил он, сообщают Крестьянские ведомости.

Кроме того, А.Куришбаев сообщил, что в настоящее время в сенате парламента находится проект закона о промышленной безопасности, где предусмотрена норма по субсидированию выращивания овощей в теплицах. «Это будет хорошим стимулом для развития тепличного хозяйства», - подчеркнул он.

Вместе с тем министр сообщил, что «сейчас в рамках проекта «КазАгро» реализуется проект по созданию современных, модернизированных теплиц в разных регионах Казахстана». При этом А.Куришбаев отметил, что «мы не должны строить теплицы шаблонно по всему Казахстану».

«Они должны быть адоптированы к местным климатическим условиям. На юге могут использоваться обычные теплицы парникового эффекта, а на севере необходимо строить близ ТЭЦ современные теплицы, которые использовали бы дешевую энергию. Здесь задача, прежде всего, в экономической целесообразности теплиц», - пояснил он.

В свою очередь аким Алматинской области С. Умбетов сообщил журналистам, что если вопрос с теплицами минсельхозом будет решен, «область сможет на 100% обеспечить Алматы ранними овощами, и их не придется завозить из Китая и Узбекистана».

Между тем аким Алматы А. Есимов отметил, что «проводимая работа по реализации продовольственного пояса вокруг Алматы дает положительный результат».

«Алматы устойчиво обеспечивается продовольствием. В результате проведенной работы доля продуктов питания поступающих из Алматиснкой области возросла на 10-12%, это очень хороший показатель», - отметил он, добавив, что «кроме продовольственного обеспечения мы успешно решаем и другую задачу - вопрос высокой инфляции».

По его словам, «рынок Алматы очень большой, ежедневно горожане потребляют по шести основным продуктам (молоко и молокопродукты; мясо и мясопродукты; хлеб и хлебобулочные продукты) около 5,5 тыс. тонн, а в год - порядка 2 млн тонн».

«Это очень большой рынок, он составляет порядка 500 млрд тенге. Потенциал есть. Эту работу необходимо продолжать», - подчеркнул А.Есимов.