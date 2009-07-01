В США убрано 40% посевных площадей

Благоприятные погодные условия в основных производящих районах США позволили значительно ускорить темпы уборки озимой пшеницы. За прошедшую неделю с 21 по 28 июня доля убранной площади удвоилась, достигнув 40% площади сева. Уборка идет уже с опережением прошлого года (36% и выходит на средний многолетний уровень 46%). Ожидается, что в ближайшие дни темпы уборки сохранятся высокими в связи с сухой солнечной погодой, передает «СовЭкон».

Возросшие темпы уборки озимой пшеницы сочетаются с улучшением состояния посевов кукурузы и сои, что также поддерживает давление на рынок пшеницы. Доля посевов кукурузы в хорошем и отличном состоянии возросла до 72% с 70% на предыдущей неделе против 61% год назад.

Соответствующая доля посевов сои возросла до 68% с 67% на предыдущей неделе против 58% год назад.

Котировки нового урожая на Чикагской бирже как на пшеницу, так кукурузу и сою снизились. Наиболее значительно – на кукурузу. Июльский контракт на пшеницу снизился на 6 ¾ цента до $5.27 ½ за бушель ($193,8/т), сентябрьский фьючерс – на 5 ¼ цента до $5.57 ¾ за бушель ($204,9/т).