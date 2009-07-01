В Индии производство сои в 2009 г. может составить 10 млн. тонн

По информации производителей соевых бобов Индии, для того чтобы урожай сои в стране в 2009 г., по меньшей мере, достиг прошлогоднего уровня (10 млн. тонн), в июле крайне необходимы сезонные дожди (муссоны), сообщает АПК-Информ.

Согласно официальным данным, в связи с неблагоприятными погодными условиями с 1 по 25 июня т.г. масличной в Индии было засеяно на 80% меньше площадей, чем за аналогичный период прошлого года, - лишь 163 против 811 тыс. га.

Однако операторы рынка пока не делают поспешных выводов. Более точные прогнозы относительно площади сева и будущего урожая сои в Индии аналитики смогут озвучить в следующем месяце, поскольку в июле, как правило, засеивается около 80-90% запланированной площади сои. Темпы продвижения посевной кампании еще смогут догнать прошлогодний уровень, поэтому ситуация в июле будет иметь решающее значение.

Согласно метеопрогнозам, в ближайшие дни ежегодные муссонные дожди пройдут в ключевых регионах по производству сои в Индии после их длительного отсутствия.