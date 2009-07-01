Египет закупит на международном тендере пшеницу

Согласно сообщению информационного агентства Dow Jones, государственный оператор Египта GASC объявил о проведении очередного международного тендера на закупку продовольственной пшеницы, сообщает АПК-Информ.

В частности, GASC намерен закупить 55-60 тыс. тонн пшеницы из США (мягкая краснозерная, твердая краснозерная и мягкая белозерная пшеница), Австралии, Германии, Аргентины, Казахстана или Канады.

Также будут рассматриваться заявки на импорт 30-60 тыс. тонн французской, причерноморской или английской пшеницы.

Поставка закупленной продукции должна быть осуществлена с 1 по 10 августа т.г. на базисе FOB. Как и прежде, предложения по стоимости фрахта должны быть предоставлены отдельно.