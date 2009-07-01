Аграрии Тернопольщины заготовили 31% сена

Аграрии Тернопольской области заготовили 31% сена и 25% сенажа.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, сена заготовлено 2,3 тыс. тонн, сенажа – 9,1 тыс. тонн.

Она отметила, что темпы заготовки кормов несколько замедлились в связи с погодными условиями. “Дожди, которые часто выпадали во второй половине июня, осложнили работы. Кое-где покосы пропали – там где их не собрали своевременно”, – сказала М.ДЕРМАНСКАЯ.

В то же время, по ее словам, грозы и дожди, которые были в конце июня, не нанесли существенного вреда посевам в области. Лишь в Зборовском районе в одном из хозяйств в результате ненастья поврежден озимый рапс на территории в пределах 100 га.

Также она сообщила, что на Тернопольщине уже начались работы по сбору озимого рапса, в частности, в Зборовском и Борщивском районах.