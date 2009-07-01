Украину ожидает дефицит сахара?..

На украинском рынке сахара сейчас нет избытка предложения, что через несколько месяцев может перерасти в дефицит сахара, который продолжит сопровождаться высокими ценами.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик Astrum Investment Management Евгений ОКША.

По его словам, 33-х кратный рост экспорта сахара за 5 месяцев 2009 года можно объяснить его дефицитом в Казахстане, Кыргызстане и Молдове, где цены более высоки, чем в Украине.

Как считает аналитик, «хотя импорт сахара и уменьшился на 70% за 5 месяцев, однако эта тенденция должна измениться в обратную сторону во втором полугодии 2009 года». Это объясняется тем, что Украина должна импортировать 240 тыс. тонн сахара-сырца в этом году в соответствии с требованиями ВТО, отметил Е.ОКША.

Как сообщал УНИАН, ряд экспертов прогнозирует дефицит сахара в Украине в 2009-2010 МГ на уровне 0,6-0,65 млн. тонн. Согласно их прогнозам, производство сахара из украинского сырья в сезоне 2009 года также будет на 4-5% ниже показателей 2008 года и составит 1,45 млн. тонн.

«При практически нулевых переходящих запасах белого сахара в Украине дефицит продукта в 2009/2010 МГ может составить 600-650 тыс. тонн», - отмечают аналитики. Напомним, производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% - до 1,6 млн. тонн (в 2007-2008 МГ - 1 млн. 859 тыс. тонн).

В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы составила 355 ц/га. В переработке участвовали 70 заводов из 104, получивших квоту. В прошлом году свеклу перерабатывали 110 заводов из 119, получивших квоту.