Ответственность за накопленные долги власть перекладывает на украинский народ – Скоцик

Как подчеркнул председатель Аграрной партии, ни предыдущее правительство, ни нынешнее фактически не отчитались, что они сделали за прошедший период.

Налоговый долг местных олигархов с 2014 года по настоящее время вырос в восемь раз. Сейчас это 77 миллиардов гривень, ответственность за возврат которых власть снова перекладывает на украинский народ.

Об этом сегодня, 9 февраля, в эфире телеканала «112 Украина» заявил председатель Аграрной партии Виталий Скоцик.

Сейчас в Украине нет дееспособной власти. Сформировать эффективное правительство и парламент возможно, лишь изменив тех людей, которые занимают чиновничьи кабинеты, убежден политик.

«Посмотреть хотя бы на состав Верховной Рады. Это люди, которые должны представлять элиту общества. Зато мы имеем там сплошной нелегальный лоббизм. В то же время закона о лоббизме у нас нет. Как видим, все партийные фракции – это проекты олигархов. А мажоритарщики – люди, которые в большинстве случаев идут лоббировать свои интересы», – сказал Скоцик.

Качественную перезагрузку власти, по словам политика, необходимо провести в ближайшие три года путем изменения избирательного законодательства.

«Так, в этом году мы должны завершить очередную волну местных выборов в контексте децентрализации, которые запланированы на апрель и октябрь. В следующем году чрезвычайно важны парламентские и президентские выборы. И окончательный этап формирования качественного состава власти – местные выборы в 2020-м», – уверен Скоцик.

Как подчеркнул председатель Аграрной партии, ни предыдущее правительство, ни нынешнее фактически не отчитались, что они сделали за прошедший период. Хотя их «вклад» в развитие государства и благосостояние народа Украины каждый гражданин почувствовал на себе. Уровень жизни людей существенно ухудшился. И это самый красноречивый показатель работы чиновников. Кроме того, власть продолжает затягивать страну в долговую яму, – убежден политик.

«Сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о продолжении сотрудничества с МВФ. В то же время обратите внимание, как чиновник подчеркивает, что он не несет никакой ответственности за средства, которые занимали до него. Это абсолютная безответственность власти. Потому что господин Гройсман был в составе Кабинета министров во времена мремьер-министра Арсения Яценюка, который был членом команды Юлии Тимошенко. Напомню, с 2007 года по сей день внешний государственный долг Украины вырос почти вдвое! Следовательно, ответственность за накопленные долги власть перекладывает на украинский народ», – прокомментировал председатель Аграрной партии.

Как отметил Скоцик, чиновники продолжают откровенные манипуляции общественным мнением. В частности тогда, когда в обществе начинаются дискуссии относительно того, стоит ли занимать деньги у Международного валютного фонда.

«Власть выставляет нам МВФ «бабаем», который вроде бы хочет сделать что-то плохое для Украины. Фонд на самом деле не выдвигает каких-либо конкретных требований. Он говорит, что одолжит средства в случае проведения реформ. А правительство интерпретирует это народу по-своему. Например, МВФ говорит: «Проведите качественную земельную реформу». Правительство убеждает: «МВФ говорит нам открыть рынок земли». Это откровенная манипуляция», – пояснил Скоцик.