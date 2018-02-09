Рынок сигарет в Украине сократился на 8%

В четвертом квартале 2017 года общий объем рынка сигарет в Украине сократился на 3,8% - до 16,4 миллиарда штук.

Общий объем рынка сигарет в Украине за 2017 год снизился на 8,2% по сравнению с 2016 годом - до 67,1 миллиарда штук, в основном в связи с повышением цен и распространением незаконной торговли, сообщается в обнародованном исследовании рынка табачной компании "Филип Моррис Украина".

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Согласно исследованию, в четвертом квартале 2017 года общий объем рынка сигарет в Украине сократился на 3,8% - до 16,4 миллиарда штук, преимущественно из-за роста цен.

Компания "Филип Моррис Украина" в 2017 году снизила отгрузку сигарет в Украине на 12,1% по сравнению 2016 годом - до 19,35 миллиарда штук.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем производства сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в Украине в 2017 году составил 92,1 миллиарда штук, что на 6,2% меньше, чем в 2016 году.

Поступления от табачных акцизов в 2017 году, по данным Государственной казначейской службы Украины, составили 39,9 миллиарда гривень, что на 6,7 миллиарда гривень, или на 20% больше, чем в 2016 году в связи с 40% повышением специфического акциза на табачные изделия с 1 января 2017 года.