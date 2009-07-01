«Еко-маркет» планирует открыть два супермаркета

Сеть продовольственных супермаркетов «Еко-маркет» в июле планирует открыть два супермаркета в Киеве и Харькове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, 11 июля т.г. планируется открыть магазин в Киеве (площадь - 1250 кв. м), а 22 июля - магазин в Харькове (это будет первый супермаркет сети в этом городе площадью 1212 кв.м).

Справка УНИАН. Сеть «Еко-маркет» входит в состав ООО «ЭКО» и насчитывает 64 супермаркета в 24 городах Украины. На протяжении 2009 года компания "ЭКО" планирует открыть не менее 10 магазинов.