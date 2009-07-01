Кабмин намерен усилить контроль за импортом продуктов питания

Правительство намерено усилить контроль за импортом продуктов питания, прежде всего мяса и молочной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на расширенном заседании правительства.

«Я думаю, что пришло время говорить уже и о качестве продовольственных продуктов, сельскохозяйственной продукции, которые пересекают границу Украины», - сказала она.

Премьер-министр отметила, что сегодня на рассмотрение правительства внесено 14 проектов решений, направленных на обеспечение работы аграрного сектора в условиях кризиса.

«Сейчас на своих границах мы ощущаем очень большое давление импортируемой продукции, поскольку каждая страна сегодня закрывает свои границы и каждая страна сегодня стремится защитить свой внутренний рынок на границе. И молочные продукты, и мясо, и овощи – все, что сегодня пересекает границы Украины в существенно больших объемах, чем это было в некризисные времена», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК сообщил, что с начала 2009 года в Украину поступило 168 тыс. тонн импортного мяса, что в 1,8 раза превышает объем аналогичного периода пошлого года.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в ходе открытия ХХІ Международной выставки-ярмарки «Агро-2009» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подверг критике действия правительства на рынке мяса. Он сказал, что в первом квартале текущего года Украина в 2,5 раза увеличила импорт мяса, что является ошибочной стратегией. По словам Президента, необходимо поддерживать не иностранного товаропроизводителя, а отечественного, предоставлять ему преференции и льготы.

В.ЮЩЕНКО назвал трагедией темпы роста импорта мяса в Украину, отметив, что если эта тенденция сохранится, то украинскому мясопроизводству грозит исчезновение.