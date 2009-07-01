Мельник: аграрный фонд будет иметь 1,2-1,3 млрд. грн. финресурса

В текущем маркетинговом году Аграрный фонд будет располагать финансовым ресурсом в объеме 1,2-1,3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК сегодня на расширенном заседании правительства,.

При этом он уточнил, что уже сегодня на счетах АФ аккумулировано 430 млн. грн.

Кроме того, министр отметил, что в ближайшее время на счета Аграрного фонда поступят средства в объеме 390 млн. грн. от реализации зерна из фонда зернотрейдерам.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в ходе всеукраинского совещания по подготовке к уборке зерновых Ю.МЕЛЬНИК заявил, что Аграрный фонд Украины к 1 июля сможет сконцентрировать около 1 млрд. грн. на закупку зерна нового урожая.

«Сейчас на счетах фонда есть 750 млн. грн. Средства продолжат поступать и к началу маркетингового года, то есть к 1 июля у фонда будет 1 млрд. грн.», - сказал министр.

В то же время, по его словам, эти средства можно будет сконцентрировать только в случае возвращения к 1 июля 205 млн. грн., полученных сельхозпроизводителями под залог зерна урожая 2008 г.