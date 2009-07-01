Милиция начала проверку наличия маркировки о содержании ГМО
17:09, 01 июля 2009Агро
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С сегодняшнего дня
Управление ветеринарной милиции МВД Украины с сегодняшнего дня приступило к проверке наличия маркировки, указывающей на содержание генетически модифицированных организмов в продуктах питания животного происхождения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Управления ветеринарной милиции МВД Украины Сергей МАКСЮТА.
По его словам, данные действия милиции связаны с правительственными требованиями, которые предписывают необходимость соответствующей маркировки продуктов относительно наличия (отсутствия) ГМО.
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