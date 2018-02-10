Государственную землю возле сел, поселков и городов начали передавать территориальным общинам
18:29, 10 февраля 2018Агро
625 0
Сейчас многие из этих земель арендуют под 1-3%, что значительно ниже рыночной цены.
Государственную землю возле сел, поселков и городов начали передавать территориальным общинам / фото УНИАН
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о передаче государственной земли за пределами населенных пунктов в собственность объединенных территориальных общин.
Об этом он написал в субботу, 10 февраля 2018 года, на своей странице в Facebook.
Читайте такжеМинагрополитики поддерживает президентский законопроект по передаче земель на места
"Передаем государственную землю за пределами населенных пунктов в собственность объединенных территориальных общин. Теперь община, а не чиновник будет решать, что делать с землей. Разводить собственное хозяйство, сдавать в аренду или искать инвесторов", – отметил премьер.
По его словам, отныне ОТО сможет самостоятельно определять, под какой процент сдавать землю в аренду. Сейчас многие из этих земель арендуют под 1-3%, что значительно ниже рыночной цены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter