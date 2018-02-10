Государственную землю возле сел, поселков и городов начали передавать территориальным общинам

Сейчас многие из этих земель арендуют под 1-3%, что значительно ниже рыночной цены.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о передаче государственной земли за пределами населенных пунктов в собственность объединенных территориальных общин.

Об этом он написал в субботу, 10 февраля 2018 года, на своей странице в Facebook.

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"Передаем государственную землю за пределами населенных пунктов в собственность объединенных территориальных общин. Теперь община, а не чиновник будет решать, что делать с землей. Разводить собственное хозяйство, сдавать в аренду или искать инвесторов", – отметил премьер.

По его словам, отныне ОТО сможет самостоятельно определять, под какой процент сдавать землю в аренду. Сейчас многие из этих земель арендуют под 1-3%, что значительно ниже рыночной цены.