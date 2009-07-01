«Крымхлеб» инвестировал 650 тыс. грн.

ОАО «Крымхлеб» инвестировало 650 тыс. грн. в открытие фирменного магазина в пгт. Гурзуф (Автономная Республика Крым). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что открытие магазина состоялось сегодня.

По информации пресс-службы, в покупку помещения для нового магазина, проведение капитального ремонта ОАО «Крымхлеб» вложил порядка 650 тыс. грн.

В магазине представлен широкий выбор пшеничных и ржаных хлебов, сдобы, слоеных изделий, сушки, пряники, пироги, другие кондитерские изделия ТМ «Булкин» производства Ялтинского, Симферопольского и Бахчисарайского хлебокомбинатов ОАО «Крымхлеб». Магазин работает в формате самообслуживания. Кроме того, на территории магазина расположена кафетерная зона.

Справка УНИАН. ЗАО «Холдинг «Т і C» - один из крупнейших операторов на рынке хлеба и хлебобулочных изделий Украины. ЗАО «Холдинг «Т і C» управляет ОАО «Крымхлеб» (ТМ «Булкин»), ОАО «Одесский каравай» (ТМ «Булкин», ТМ «Духмяний хліб», ТМ «Топтыга»), ООО «Белгород-Днестровская паляница», ООО «Котовский хлебозавод», а также зерноперерабатывающим предприятием ОАО «Симферопольский КХП». Общая мощность предприятий ЗАО «Холдинг «Т і C» по выпуску хлебобулочных изделий составляет около 700 тонн в сутки, муки – до 500 тонн в сутки