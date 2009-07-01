Кременчугский НПЗ продолжит реализацию дизтоплива аграриям

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод продолжит реализацию дизельного топлива сельскохозяйственным предприятиям по льготным ценам на период сбора урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на расширенном заседании правительства.

«Повышение цен на нефтепродукты сегодня является экстремальным в связи с повышением цен на мировых рынках на нефть. Именно поэтому мы договорились с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом о том, что он продолжит те контракты, которые с ним заключены на поставку дизельного топлива по цене 4 тыс. 200 грн.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства подчеркнула, что такая ценовая схема должна действовать исключительно для сельхозпредприятий.

«И если мы не сможем проконтролировать, и дизельное топливо будет идти в другую сторону, мы просто положим начало спекулятивным операциям и не дадим аграриям по умеренным ценам дизельное топливо», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено обязать ДК “Укргазвыдобування” обеспечить АПК дизельным топливом по цене 4,2 тыс. грн. за тонну с учетом НДС на проведение весенней посевной кампании.

Кроме того, по ее словам, соответствующая договоренность о цене на дизельное топливо и низкооктановые виды бензина была достигнута также и с частными предприятиями, в частности с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.