Кременчугский НПЗ продолжит реализацию дизтоплива аграриям
По льготным ценам
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод продолжит реализацию дизельного топлива сельскохозяйственным предприятиям по льготным ценам на период сбора урожая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на расширенном заседании правительства.
«Повышение цен на нефтепродукты сегодня является экстремальным в связи с повышением цен на мировых рынках на нефть. Именно поэтому мы договорились с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом о том, что он продолжит те контракты, которые с ним заключены на поставку дизельного топлива по цене 4 тыс. 200 грн.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
При этом глава правительства подчеркнула, что такая ценовая схема должна действовать исключительно для сельхозпредприятий.
«И если мы не сможем проконтролировать, и дизельное топливо будет идти в другую сторону, мы просто положим начало спекулятивным операциям и не дадим аграриям по умеренным ценам дизельное топливо», - пояснила она.
Как сообщал УНИАН, 4 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено обязать ДК “Укргазвыдобування” обеспечить АПК дизельным топливом по цене 4,2 тыс. грн. за тонну с учетом НДС на проведение весенней посевной кампании.
Кроме того, по ее словам, соответствующая договоренность о цене на дизельное топливо и низкооктановые виды бензина была достигнута также и с частными предприятиями, в частности с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.