Мельник: Кабмин намерен расширить финансирование АПК

Правительство намерено принять ряд нормативных актов, которые позволят использовать средства Стабилизационного фонда для финансирования программ в сельскохозяйственной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня на заседании правительства заявил, что на рассмотрение Кабинета министров выносится проект распоряжения, согласно которому средства Стабфонда Государственного бюджета могут быть использованы для компенсации кредитов. В частности, речь идет о кредитах, которые были привлечены в 2006-2008 годах для финансирования инвестиционных проектов и отдельных программ в сельском хозяйстве.

Также правительство рассмотрит распоряжение, в соответствии с которым средства Стабилизационного фонда смогут быть использованы для финансирования обслуживающих сельскохозяйственных кооперативов.

Кроме того, Кабмин намерен разрешить использование средств Стабфонда для компенсации кредитов сельским хозяйствам, которые имеют до 500 га сельскохозяйственных земель.