Украину будет представлять Государственная хлебная инспекция

Планируется, что Украину в Международном совете по зерну будет представлять Государственная хлебная инспекция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня на расширенном заседании правительства.

«Сложилась такая ситуация, что Украина, которая входит в тройку экспортеров зерна, не является членом Международного совета по зерну», - сказал Ю.МЕЛЬНИК, при этом пояснив, что проблема заключалась в том, что не было возможности изыскать 10 тыс. фунтов стерлингов для оплаты членских взносов.

По его словам, на сегодняшнее заседание правительства вносится решение, согласно которому Украину в Международном совете по зерну будет представлять Государственная хлебная инспекция.

Членские взносы будут оплачиваться из специального фонда Госбюджета в счет получаемых инспекцией платежей за предоставление услуг по сертификации и инспектированию.