Украина увеличила экспорт яблок в Европу в 9 раз

При этом главным покупателем украинских яблок остается Беларусь, которая продолжает активно наращивать объемы импорта этой продукции.

Снижение производства яблок в ЕС в текущем сезоне позволило Украине наращивать поставки этой продукции на европейские рынки.

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Об этом сообщает АПК-Информ: овощи и фрукты.

Согласно данным таможенной статистики, за июль-январь сезона-2017/18 Украина экспортировала в страны Евросоюза 9,2 тысячи тонн яблок.

Для сравнения, за указанный период сезона 2016/17 экспорт яблок в ЕС едва превышал 1 тысячу тонн, причем, в данном случае речь шла о фруктах для дальнейшей переработки.

Главным покупателем украинских яблок остается Беларусь, которая также активно наращивает объемы импорта этой продукции.

За июль-январь нынешнего сезона Украина отгрузила в Беларусь 11,4 тысячи тонн яблок, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

Всего же за семь месяцев сезона-2017/18 Украина экспортировала 21 тысячу тонн яблок, что в 2,3 раза больше, чем с июля по январь прошлого сезона.

Напомним, по итогам 2017 года внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукции между Украиной и странами Европы увеличился на 30,8%, или 1,9 миллиарда долларов, и составил 8,1 миллиарда долларов.