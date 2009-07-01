В Украине планируется посадить 460 тыс. гектаров лесов

До 2015 года в Украине планируется посадить 460 тысяч гектаров новых лесов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственного комитета лесного хозяйства Украины Николай ТИМОШЕНКО сегодня в Полтаве.

По его словам, к 2015 году в Украине стоит задача довести процент залеснения до 20%.

"Сажать, выращивать и ухаживать за лесом - такая главная наша задача», - сказал Н.ТИМОШЕНКО.

Он также отметил, что в Полтавской области в ближайшие восемь лет планируются посадить более 13 тыс. гектаров новых насаждений, доведя показатель залеснения до 15%. Сейчас же он составляет более 8%. Кстати, ежегодно в Полтавской области в 2,14 раз сажают больше леса, чем вырубают.

Также Н.ТИМОШЕНКО заявил, что сейчас показатель возгораний лесов в государстве в 16 раз выше, чем в прошлом году, в связи с этим уже выгорело более чем 4 тысячи гектаров леса.