Украинских пчел отправят в Канаду спасать местную популяцию - посол
Карпатские пчелы из Украины помогут спасать канадских, которые находятся на грани исчезновения.
Об этом заявил посол Канады в Украине Роман Ващук, передает Голос Америки.
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Как сообщил посол, знания и умения украинских пчеловодов из "Всеукраинского братства пчеловодов Украины" и собственно пчелы из Украины помогут канадским пчеловодам ответить на вызовы, стоящие перед канадской популяцией полезных насекомых.
Партнером украинских пчеловодов станет канадский проект Niagara Beeway, который ставит целью восстановление и сохранение оригинальной окружающей среды в Канаде.
"От восторга аж загудело. Джордж Скотт с Niagara Beeway и Татьяна Васильковская сообщили о совместных усилиях помочь популяции пчел в Канаде своими знаниями и карпатскими пчелами", - отметил посол Канады в Украине.
Многочисленные исследователи сообщают о сокращении популяции пчел в Северной Америке в целом.