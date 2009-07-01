Кабмин компенсирует аграриям стоимость кредитов

Правительство намерено компенсировать стоимость кредитов сельхозпроизводителям, пролонгированных до 1 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, до сегодняшнего дня под компенсацию попадали кредиты, которые были пролонгированы до 1 июля.

Министр также сообщил о том, что правительство обратилось с письмом к Национальному банку Украины с просьбой предоставить рефинансирование ряду банков для последующего использования этих средств на кредитование предприятий агропромышленного комплекса.