Кабмин компенсирует аграриям стоимость кредитов
19:15, 01 июля 2009Агро
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Пролонгированных до 1 октября
Правительство намерено компенсировать стоимость кредитов сельхозпроизводителям, пролонгированных до 1 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.
По его словам, до сегодняшнего дня под компенсацию попадали кредиты, которые были пролонгированы до 1 июля.
Министр также сообщил о том, что правительство обратилось с письмом к Национальному банку Украины с просьбой предоставить рефинансирование ряду банков для последующего использования этих средств на кредитование предприятий агропромышленного комплекса.
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