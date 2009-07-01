Зернотрейдерам возмещено 1,4 млрд. грн. НДС

На сегодня через систему с привлечением Аграрного фонда зернотрейдерам возмещено около 1,4 млрд. грн. НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

Он объяснил, что система заключается в том, что Агарный фонд продает зерно трейдерам, которые на сумму контракта получают возмещение НДС.

По словам министра, в последние две недели Государственная налоговая администрация Украины не проводит возмещение НДС зернотрейдерам даже по уже заключенным договорам.

На сегодня сумма невозмещенного по этой схеме НДС составляет 39 млн. грн.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на сегодняшнем заседании Кабмина дала поручение Государственной налоговой администрации обеспечить возмещение НДС по указанной схеме.

По информации Ю.МЕЛЬНИКА, планируется, что в июле таким образом будет возмещено 0,5 млрд. грн. НДС зернотрейдерам.

Как сообщал УНИАН, правительство разработало механизм, согласно которому НДС компенсируется зернотрейдерам при условии, что на эти средства будет закуплено зерно в Аграрном фонде.