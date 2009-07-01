НБУ: аграриям было выдано 5,8 млрд. грн. кредитов

По данным Национального банка Украины, с начала текущего года коммерческие банки предоставили сельхозпроизводителям новые кредиты на общую сумму 5,8 млрд. грн. из 8 млрд. грн., которые заявлялись аграриями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь ШУМИЛО в среду.

По его словам, в частности, в мае сельхозпроизводителям было представлено кредитов на 1,7 млрд. грн.

По данным Нацбанка, 2/3 кредитов выдаются крупным сельхозпроизводителям и 3/4 выданы в Киеве и Киевской области.

При этом И.ШУМИЛО отметил, что ставки по кредитам в АПК ниже, чем стоимость кредитов для других отраслей экономики.

Он сообщил, что за период кризиса сельхозпроизводители обратились с просьбой о пролонгации кредитов на общую сумму 11,2 млрд. грн., из которых было пролонгировано 8,3 млн. грн.

По данным Нацбанка, на сегодня кредитный портфель коммерческих банков для АПК составляет 39 млрд. грн.