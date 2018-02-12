Вопреки погодным условиям: урожай плодов и ягод в 2017 году составил 2 миллиона тонн

Было собрано 563,9 тысячи тонн косточковых культур, 126,8 тысячи тонн ягод и 108,6 тысячи тонн орехов.

Украинский урожай плодов и ягод в 2017 году составил 2 миллиона тонн с 194 тысяч га при урожайности 105,2 ц/га, из них 1,25 миллиона тонн семечковых культур, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Читайте такжеУкраина увеличила выручку от агроэкспорта на четверть - до $15 миллиардов

Также было собрано 563,9 тысячи тонн косточковых культур, 126,8 тысячи тонн ягод и 108,6 тысячи тонн орехов.

"Среди семечковых культур больше всего было собрано яблок – 1,08 миллиона тонн с 91 тысячи га при урожайности 118,6 ц/га. Среди косточковых: вишни - 172 тысячи тонн с 19,8 тысячи га при урожайности 86,6 ц/га, и сливы - 200 тысяч тонн с 17,8 тысячи га при урожайности 109,9 ц/га. Из ягодных культур: земляники и клубники - 55 тысяч тонн с 7,8 тысячи га при урожайности 68,6 ц/га", - говорится в сообщении.

Кроме того, было собрано 403,3 тысячи тонн винограда с 40,3 тысячи га при урожайности 100 ц/га.

Как сообщал УНИАН, в период с 9 по 11 мая 2017 года в центральных, северных и частично западных областях Украины температура опускалась ниже нуля и местами достигала 8 градусов мороза (на грунте). Из-за этого процесс цветения плодовых деревьев и ягод происходил в осложненных условиях.

По данным Минагропрода, наибольший вред морозы причинили косточковым культурам (вишня, черешня, абрикосы, персики, слива). Ведомство сократило прогноз урожая этих культур на 39% - до 292 тысяч тонн с 476 тысяч тонн. Больше всего, по данным ведомства, пострадали абрикосы, персики и нектарин. Прогноз урожая ягод и фруктов ведомство снизило на 29% - до 1,76 миллиона тонн с 2,47 миллиона тонн.