Чума свиней: опасное заболевание зафиксировали сразу в двух областях

Болезнь выявлена у диких кабанов в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской и Донецкой областях зафиксированы очередные вспышки опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Читайте такжеВ Украине могут ограничить продажу несертифицированного домашнего мяса

Согласно сообщению, в Луганской области по состоянию на 9 февраля на территории Лантративського обхода № 2 (Троицкий район) было обнаружено семь туш диких кабанов.

Кроме того, отмечается, что в Донецкой области на территории охотничьего угодья "Шайтанская лесная дача" (Великоновоселковский район) были обнаружены три туши диких кабанов.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Днепропетровской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины 9 февраля 2018 года было выявлено ДНК вируса АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Великоновоселковской и Троицкой районных государственных администрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

Отмечается, что в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, в январе 2018 года в Украине было зарегистрировано 18 вспышек АЧС. Всего с 2012 года в Украине было зарегистрировано 326 вспышек АЧС, из них - 163 случая только за 2017 год.

Председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа ранее заявлял, что Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.