Херсонские аграрии начали уборку озимого рапса

В 13 районах Херсонской области аграрии начали уборку озимого рапса – скошено уже 10,7% площадей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации, по состоянию на 1 июля текущего года скошено 7,12 тыс. га площадей озимого рапса из имеющихся 66,16 тыс. га. В 2008 году на 1 июля было скошено 11,68 тыс. га озимого рапса.

Уже намолочено 6,97 тыс. т рапса с площади 6,79 тыс. га.

Средняя урожайность составила 10,27 ц/га, что на почти на 3 ц меньше, чем год назад (в 2008 году было 13,47 ц/га).