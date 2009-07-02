Аграрии Херсонщины заготовили 75% сена

Аграрии Херсонской области уже заготовили 75,3% сена и 34,2% сенажа на корм.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации, по состоянию на 1 июля уже собрано 193,88 тыс. т сена из запланированных 257,35 тыс. т, что на 18,1% меньше, чем на аналогичную дату 2008 года.

Также заготовлено 13,6 тыс. т сенажа из 39,76 тыс. т запланированных, что на 2,7% больше, чем на указанную дату прошлого года.