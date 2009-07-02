Урожайность ранних зерновых в Херсонской области - 22,52 ц/га

Средняя урожайность ранних зерновых в Херсонской области на 1 июля составляет 22,52 ц/га, что ниже прошлогодней на 27,4% (год – назад 1,03 ц/га).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации, по состоянию на 1 июля текущего года уже скошено 7% всех ранних зерновых и зернобобовых – 49,23 тыс. га из посеянных 706,49 тыс. га. Намолочено 108,7 тыс. т зерна.

В частности, уже убрано 3,2% озимой пшеницы – 13,37 тыс. га из 411,09 тыс. га плана. Урожайность – 20,28 ц/га (в 2008 году – 31,42 ц/га).

Также 3,5% убрано ярового ячменя - 7,07 тыс. га из посеянных 205,12 тыс. га. Урожайность – 18,5 ц/га (в 2008 году - 27,95 ц/га).

В то же время уже скошено 38,8% озимого ячменя – 28,31 тыс. га из имеющихся 72,99 тыс. га. Урожайность – 24,66 ц/га (в 2008 году - 32,37 ц/га).