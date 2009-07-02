Сегодня при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится заседание Совета сельских и поселковых председателей при Кабинете Министров Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, заседание начнется в 11.00 в Доме правительства (7-й этаж, Большой зал).

Как сообщал УНИАН, Совет председателей сельских и поселковых советов правительство Украины создало 23 мая. Совет будет работать при Кабинете Министров в статусе постоянно действующего совещательно-консультативного органа. В его состав включены представители всех областей страны.