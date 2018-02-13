Блины за год подорожали на 27% - эксперт

Блины выросли в цене за счет подорожания яиц, сливочного масла и молока.

Блины в Украине стали дороже на 27%, или на 5 грн по сравнению с прошлым годом, цена 20 блинов в феврале 2018 года составляет 24,4 грн.

Об этом в преддверии Масленицы сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

«За год блины стали дороже на 27%, или на 5 грн., за счет подорожания яиц, сливочного масла и молока. В феврале 2017 они нам обходились в 19,2 грн, а в этом уже 24,4 грн», - написал он.

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По его словам, для приготовления 20 блинов необходимо 250 мл молока , муки - 250 гр, сливочного масла - 40 гр, яиц - 3шт, сахара - 10 гр, масла подсолнечного - 50 мл и соли - 3г.

Дорошенко отметил, что за год ингредиенты для приготовления блинов в Киеве изменились следующим образом: яйца стали дороже на 2 грн - их стоимость сейчас 7,6 грн, молоко и сливочное масло - на 1,5 грн - 5,5 грн и 7 грн соответственно, мука и масло подсолнечное - на 10 коп. - 2,4 грн и 1,7 грн соответственно. Сахар стал дешевле на 1 коп и его цена составила 15 коп. Стоимость соли не изменилась и составляет 1 коп.

То есть яйца выросли с 5,6 до 7,6 грн, молоко - с 4 до 5,5 грн, сливочное масло - с 5,5 до 7 грн, мука - с 2,3 до 2,4 грн, подсолнечное масло - с 1,6 до 1,7 грн. Соль как год назад, так и сейчас обходится в 1 коп. А сахар с 16 коп. снизился до 15 коп.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2018 года ускорилась в годовом выражении до 14,1% с 13,7% месяцем ранее.