Херсонским аграриям не хватает 126 комбайнов

Херсонским агропредприятиям для проведения полноценной уборки урожая не хватает 126 зерноуборочных комбайнов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, на 1 июля т.г. из имеющихся в области 2319 зерноуборочных комбайнов готовы выйти на поля 2217 единиц техники, или 96%.

В то же время для участия в уборочной компании из других регионов привлечено 408 единиц техники (94%) при потребности в 432 комбайнах. Это почти на 85% больше, чем год назад, когда удалось привлечь 220 зерноуборочных комбайнов при потребности в 274 единицах такой техники.

Обеспеченность агропредприятий области горюче-смазочными материалами в текущем сезоне составляет 74% – в наличии имеется 12,632 тыс. тонн топлива при потребности 17,110 тыс. тонн.