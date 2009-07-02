«Червона зирка» уменьшила реализацию продукции

ОАО «Червона зирка» (Кировоград) за 5 месяцев 2009 года уменьшило реализацию продукции в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1081 единицы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, на территории Украины с начала года было реализовано 273 единицы техники (25,1%), на территорию России – 657 (61%).

Всего с начала года выпущено 126 единиц техники. Выручка от реализации продукции без НДС составила 48 млн. 215,5 тыс. грн. Доля экспорта в реализации – 66,5%.

Инвестиции в производство за счет собственных средств составили 2,387 млн. грн.

Уплачено налогов и направлено в фонды 6 млн. 366,5 тыс. грн.

По состоянию на 1 июня 2009 года количество работников, зарегистрированных на предприятии, составляло 1587 человек.

З 5 месяцев текущего года продукция ОАО «Червона зирка» была представлена на международных выставках в Казахстане, Болгарии, Румынии, Литве, Беларуси и в Киеве. В ближайшие планы предприятия входит участие в международных сельскохозяйственных выставках в России, Молдове, Болгарии, Сирии и Германии.

Принятый ранее с учетом кризисной ситуации план реализации продукции в течение трех последних месяцев был перевыполнен на 15%. В июне на предприятии была проведена корректировка производственных заданий, а план выпуска зерновых машин увеличен до 200 единиц.

Справка УНИАН. ОАО «Червона зирка» входит в структуру ЗАО «Эльворти ГРУП» вместе с такими предприятиями, как ОАО «Грунтопосевмаш» (Кировоград) и ЗАО «Белинсксельмаш» (Пенза, Российская Федерация). Завод является ведущим предприятием по производству посевной техники на постсоветском пространстве. Его доля рынка в СНГ составляет около 45%.