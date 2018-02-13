В Украине сокращается поголовье крупного рогатого скота и свиней

Поголовье крупного рогатого скота на 1 февраля сократилось на 4,5%, свиней - на 8,2%. Поголовье птицы увеличилось на 2,5% – до 199,9 млн голов.

Поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 февраля 2018 года составило 3,58 млн голов, что на 4,5% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, поголовье коров составило 2,02 млн голов, что на 3,8% меньше, чем на 1 февраля прошлого года.

Кроме того, поголовье свиней на отчетную дату сократилось на 8,2% – до 5,9 млн голов, поголовье овец и коз уменьшилось на 5% и составило 1,29 млн голов.

Поголовье птицы увеличилось на 2,5% – до 199,9 млн голов.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 января 2017 года составило 3,63 млн голов, что на 1,5% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года. В частности, поголовье коров составило 2,06 млн голов, что на 2,1% меньше, чем на 1 января прошлого года. Поголовье свиней сократилось на 8,2% – до 6,12 млн голов, поголовье овец и коз – выросло на 1%, до 1,32 млн голов, а поголовье птицы увеличилось на 1,7% – до 205,1 млн голов.