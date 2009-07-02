На Тернопольщине площади под сельхозкультуры уменьшились

В Тернопольской области посевные площади под сельскохозяйственные культуры в этом году уменьшились на 1,7%, или 13,5 тыс. га, – до 747 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, сократились посевы всех основных групп сельскохозяйственных культур, больше всего – зерновой и сахарной свеклы. Так, за год посевные площади зерновых уменьшились на 8,5 тыс. га, сахарной свеклы – на 5,1 тыс. га.

Вместе с тем, увеличились посевные площади пшеницы – на 1,5%, до 240,5 тыс. га, рапса – на 3,1%, до 73,5 тыс. га, горчицы – на 189,3%, до 8,1 тыс. га.

В целом в области посеяно 479,1 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 38,1 тыс. га сахарной свеклы, 57,1 тыс. га картофеля, 9 тыс. га овощей открытого грунта и 66,7 тыс. га кормовых культур.