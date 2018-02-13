На Житомирщине построили ультрасовременный завод по производству сельскохозяйственных культур

Площадь комплекса составляет 7118,1 м2.

На Житомирщине возле села Почуйки Попельнянского района построили ультрасовременный завод по производству сельскохозяйственных культур.

Об этом УНИАН сообщили в Почуйковском сельском совете.

Заказчиком строительства выступило местное ЧСП «Украина». Именно это предприятие и получило сертификат готовности на объект.

"Построена первая очередь первого пускового комплекса семенного завода по производству семян сельскохозяйственных культур",- сказано в сообщении.

Как стало известно УНИАН из других информированных источников, площадь комплекса составляет 7118,1 м2, а стоимость основных фондов, принятых в эксплуатацию, 644 миллионов 347 тысяч гривень.

Завод является самым современным в Украине и оснащен оборудованием признанного мирового лидера — немецкой компании Petkus («Петкус»).

Как сообщал УНИАН, летом 2015 года в Почуйках торжественно открыли первую очередь роботизированной молочной фермы. Проект крупнейшего в Украине дистрибьютора СЗР и удобрений — компании «Эридон» — стал одной из найтехнологічніших молочных ферм в Украине.