В Украине отсутствует нормативная база для развития спиртовой отрасли - Лучечко

Отрасль может найти «второе дыхание», если займется биотопливом.

В Украине полностью отсутствует нормативная база для успешного функционирования и развития спиртовой отрасли. Об этом в интервью LB.ua заявил и.о. директора ГП «Укрспирт» Юрий Лучечко.

Первое, на что мы обратили внимание полгода назад, когда приступили к делам - это полное отсутствие нормативной базы для успешного функционирования и развития отрасли. Основным препятствием является акцизный сбор, унифицированный акцизный налог, отмененный сегодня во всем мире. Нужна диверсификация ставок акцизного налога - акциз на спиртосодержащие вещества должен сегодня быть обнулен, чтобы смежные секторы экономики, которые используют спиртосодержащую вещество, имели ее по нулевой ставке акциза», - сказал Лучечко.

По словам руководителя «Укрспирта», сегодня отрасль может найти «второе дыхание», если займется биотопливом. Для этого нужно создать внутренний рынок биоэтанола, которого пока не существует.

«Это то, чего сегодня в Украине по определенным объективным причинам нет - из-за лоббистов, которые не пропускали соответствующие изменения в законодательство. Сегодня органическое топливо успешно используется по всему миру, законодательства некоторых стран даже предусматривают для производителей топлива обязательность добавок биотоплива. Это топливо, которое имеет 100% сгорания, выбросы от которого не являются вредными. Поэтому обязательность добавок является абсолютно оправданной, это позволит создать рынок и увеличит инвестиционную привлекательность нашей компании. А у «Укрспирта» есть большое количество площадок, которые вынужденно простаивают, и в перспективе, если бы была нормативная база, это был бы сигнал для инвестора приходить и работать с нашей компанией», - подчеркнул Юрий Лучечко.

Отметим, что Юрий Лучечко возглавил ГП «Укрспирт» полгода назад. За это время, по его словам, новой команде удалось утвердить стратегический план развития предприятия, провести внутренний аудит, и сформировать рабочие группы для внесения необходимых изменений в законодательство. Подробнее читайте в интервью LB.ua.