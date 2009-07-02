Украина в 2008 году экспортировала зерна на 4 млрд долларов

С июля 2008 года по июнь 2009-го Украина поставила на внешние рынки рекордные 24,7 миллиона тонн зерна. Это позволило нашей стране войти в тройку крупнейших мировых зерновых экспортеров (после США и Евросоюза). «Украина боролась за третье место с рядом стран, в том числе с Россией, экспортировавшей 20,8 миллиона тонн», — констатирует гендиректор Украинской аграрной конфедерации Сергей Стоянов. В частности, из нашей страны вывезено 12,7 миллиона тонн пшеницы, 6,3 миллиона тонн ячменя, 5,5 миллиона тонн кукурузы, общая стоимость которых превысила 4 миллиарда долларов.

Больше всего украинской пшеницы было отгружено в Испанию. По данным компании «Проагро», в этом направлении ушло 2,7 миллиона тонн зерна. Еще более чем по миллиону тонн отправлено в порты Египта, Южной Кореи, Бангладеш.

Наш ячмень традиционно пользовался спросом на Ближнем Востоке. Его основными покупателями стали Иран и Саудовская Аравия. Самые большие объемы кукурузы (более 0,9 миллиона тонн) ушли в Египет.

По данным генерального директора Украинской аграрной конфедерации Сергея Стоянова, абсолютным лидером по экспорту в прошедшем маркетинговом году стала николаевская компания «Нибулон», которая вывезла 4,5 миллиона тонн зерновых. Второе место за «Луи Дрейфус Украина Лтд». По предварительным данным, этот оператор отгрузил около 3 миллионов тонн. Тройку лидеров замыкает «Альфред С. Топфер Интернешнл» с показателем около 2 миллионов тонн. Другие операторы, такие как «Серна», группа «Кернел», «Бунге Украина», по словам Стоянова, вплотную приблизились к отметке 2 миллиона тонн.

Руководители компаний-экспортеров зерна сдержанно комментируют итоги завершившегося маркетингового года на их рынке. По-видимому, они уже озабочены стартом нового сезона. К тому же вчера ведущие операторы рынка были приглашены в Кабмин, где как раз обсуждался вопрос начала уборки урожая и государственной поддержки зерновиков. По информации «ДЕЛА», премьер Юлия Тимошенко пообещала полное погашение задолженности по НДС для предприятий АПК. «Сейчас, когда вновь проведем определенные переговоры между Государственной налоговой администрацией, зернотрейдерами и Аграрным фондом, я думаю, мы вообще на нулевую отметку выйдем по задолженности по НДС для предприятий агропромышленного комплекса», — заявила она вчера на расширенном заседании Кабмина.

По словам премьера, на сегодня задолженность по НДС перед аграриями является наименьшей за последние годы, однако сумму задолженности она уточнить отказалась. «Конечно, такие цифры — коммерческая тайна, — считает Сергей Стоянов, — но, судя по количеству экспорта, невозмещенный НДС можно оценить где-то в 1 миллиард гривен».

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