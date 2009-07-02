Россия экспортировала 23 млн. тонн зерновых

Россия экспортировала в 2008/09 сельхозгоду (завершился 30 июня) рекордные 23 млн. тонн зерновых против 13,6 млн. тонн в предыдущем сезоне, подвели предварительные итоги отраслевые эксперты.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2002/03 сельхозгоду, когда было вывезено 18,5 млн. тонн зерна. Эксперты считают, что Россия могла бы экспортировать и больше, если бы в стране была лучше развита портовая инфраструктура.

По предварительным данным, Россия экспортировала в минувшем сельскохозяйственном сезоне около 22 млн. тонн зерновых и 0,6 млн. тонн муки в зерновом эквиваленте, подсчитал начальник аналитической службы компании "Русагротранс" Игорь Павенский. По оценке исполнительного директора аналитического центра "Совэкон" Андрея Сизова-младшего, российский экспорт зерновых составил около 23 млн. тонн, включая 0,6 млн. тонн муки в пересчете на зерно. По словам экспертов, в минувшем сезоне рекордные объемы были зафиксированы по пшенице (18 млн. тонн) и кукурузе (1,4 млн. тонн).

В 2008/09 сельхозгоду кукуруза вообще продемонстрировала феноменальный рост продаж. "В прошлые годы толком и не было экспорта кукурузы, ее вывозили ежегодно в пределах 40-80 тыс. тонн", - объясняет И.Павенский. Стремительный рост экспорта этой культуры в минувшем сезоне был достигнут, в первую очередь, за счет рекордного сбора кукурузы - 6,7 млн. тонн, считает аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов. Также велика вероятность, что экспорт ячменя будет рекордным, добавляет эксперт.

Основная причина высокого экспорта - огромный урожай, полученный в 2008 г. (108 млн. тонн) при стагнации внутреннего потребления, считает А.Сизов. Снижение внутренних цен позволило резко увеличить объем экспорта с самого начала сезона, добавляет О.Суханов. Затем резкая девальвация рубля сделала экспорт очень привлекательным, и отгрузки продолжались на стабильно высоком уровне вплоть до апреля, говорит эксперт. Россия производит достаточно дешевое зерно и экспортирует в основном 4 класс пшеницы, что совершенно адекватно мукомольным потребностям развивающихся стран Ближнего Востока, рассказывает вице-президент Российского Зернового Союза Александр Корбут.

Увеличение российского экспорта обусловлено и рекордным уровнем мировой торговли зерновыми в минувшем сезоне, добавляет И.Павенский. Значительные объемы российского зерна закупали Сирия, Иран, Турция, Пакистан, которые не были традиционными импортерами зерна, отмечает эксперт. К тому же, Россия смогла увеличить свою долю на рынке Египта, который традиционно является крупнейшим импортером пшеницы. Если в сезоне-2007/08 Россия поставила 3,4 млн. тонн пшеницы из общего объема 7,7 млн. тонн, который закупил Египет, то в минувшем сезоне из 9,5 млн. тонн, купленных Египтом, примерно 4,8 млн. тонн пришлось на долю российского зерна.

Теоретически Россия могла экспортировать и больше зерна, если бы не было инфраструктурных ограничений, считает А.Сизов. Тот объем зерна, который был закуплен государством в интервенционный фонд (9,6 млн. тонн), можно было вывезти на экспорт, если бы была развита инфраструктура, предполагает И.Павенский.

В наступившем сезоне потенциал для экспорта фактически близок к прошлогоднему, но реально он может быть существенно ниже, считает А.Сизов. "Конкуренция на мировом рынке между экспортерами обостряется, а потребности крупнейших мировых покупателей зерна ниже, чем в прошлом сезоне", - отметил он. Все традиционные покупатели российского зерна увеличивают собственный сбор зерна, что, скорее всего, приведет с снижению импорта, полагает А.Корбут. Конкуренция на глобальном рынке будет очень острая, поскольку мировые переходящие запасы достаточно велики, отмечает эксперт.

АПК-Информ