Украина увеличила импорт рыбы: сколько и где покупали (инфографика)

В ТОП-10 импортируемых рыб входят сельдь, скумбрия, хек, салака, лосось, килька, минтай, мойва, сардины, нототения.

Объемы импорта рыбы в Украину в 2017 году выросли на 6,7% по сравнению с 2016 годом и составили 320 тыс. тонн на общую сумму 500 млн долл., сообщила пресс-служба Ассоциации «Украинских импортеров рыбы и морепродуктов» со ссылкой на генерального директора Ассоциации Дмитрия Загуменного.

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В сообщении отмечается, что в 2017 году лидером потребления традиционно оставалась сельдь (60 тыс. тонн). Кроме сельди Украина импортировала следующие виды рыб (ТОП-10) скумбрию (42,7 тыс. тонн), хек (40,5 тыс. тонн), салаку (33,7 тыс. тонн), лосось (25 тыс. тонн), кильку (13,6 тыс. тонн), минтай (11 тыс. тонн), мойву (10,5 тыс. тонн), сардины (9,4 тыс. тонн), нототению (7,25 тыс. тонн).



Украина импортирует рыбу и морепродукты из 60 стран мира.

Традиционным лидером по экспорту рыбы в Украину остается Норвегия. На втором месте - Исландия, на третьем - США. Далее следуют Эстония, Латвия, Испания, Канада, Великобритания, Китай, Вьетнам и Аргентина.

Согласно сообщению, потребление рыбы и морепродуктов в Украине имеет ярко выраженный сезонный характер. В летние месяцы импорт и потребление снижаются более чем в 2 раза относительно осенне-зимнего периода.

«Потребление рыбной продукции начинает расти примерно с октября, постепенно увеличиваясь в ноябре и декабре (под Новый год) до максимальных значений. Затем потребление немного спадает, но остается на относительно высоких уровнях по март включительно, после чего начинает снижаться до минимальных значений в летний период», - отметил Загуменный.

Отмечается, что еще 20 лет назад Украина могла добывать около 400 тысяч тонн собственной рыбы каждый год. Но теперь страна утратила свой потенциал и возможности промысла в морских экономических зонах других государств.

С 2007 по 2013 год добыча рыбы упала до 220-250 тыс. тонн в год. А в результате аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году, рыбы в Украине стали вылавливать еще меньше – около 90 тысяч тонн в год в 2014-2017 годах.

"В то же время следует принимать во внимание, что в Украине сохраняется проблема браконьерства, поэтому часть продукции остается в тени, не попадая в официальную статистику. По разным оценкам, в тени находится еще 80-120 тысяч тонн, которые также могут попадать на рынок. При этом практически каждый день Госрыбагентство отчитывается о задержании браконьеров рыбной продукции в водоемах Украины. Таким образом, реальный объем украинской рыбной продукции может составлять около 180 тысяч тонн", – отметил Загуменный.

В сообщении также отмечается, что на каждого украинца приходится около 14 кг рыбы в год. В мире этот показатель, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), составляет 20,3 кг в год. Следует учитывать, что рекомендуемая ФАО норма потребления рыбы составляет 20 кг на одного человека в год. При этом морская рыба должна составлять 75% от указанной нормы.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2017 года в Украине добыли 33,6 тыс. тонн рыбы, что на 14,6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.