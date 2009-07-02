Credit Suisse: мировой объем урожая зерна может сократиться

Мировой объем урожая зерна может сократиться на 3-4%. Банк Credit Suisse опровергает прогноз Минсельхоза США о том, что объем мирового производства зерна в этом году вырастет, по сравнению с 2008 г., передает Портал о зерновом рынке .

Credit Suisse сообщает, что краткосрочная перспектива выглядит более мрачной относительно поставок, чем относительно спроса.

Банк называет три основные причины своих прогнозов:

- сокращение посевных площадей в США, Бразилии, Аргентине и странах бывшего СССР,

- сокращение использования азотных удобрений на 10% ожидается в 2008-09 г.

- неблагоприятные погодные условия в Аргентине, на севере Китая и в отдельных регионах США.

В мае американское правительство прогнозировало, что мировой объем производства зерна вырастет на 4,9% в 2008-09 г., относительно рекордного уровня 2007-08 г.

Однако Credit Suisse настаивает на том, что, если США не ошибутся, это будет первая глобальная рецессия, во время которой вырастет производство