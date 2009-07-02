Завтра в северных и центральных областях Украины пройдет дождь

В пятницу, 3 июля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В западных, северных, а днем местами и в центральных областях пройдет кратковременный дождь, гроза, на западе в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в карпатском регионе местами сильные ливни.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей 17-22°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 27-32°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 16-21°. Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентр.

В Киевской области переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

2 июля температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°, в Днепре возле Киева 24°.