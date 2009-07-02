Зерновой рекорд: Россия увеличила экспорт на 70% - до 23 млн т

Россия экспортировала в 2008/09 сельхозгоду (завершился 30 июня) рекордные 23 млн т зерновых против 13,6 млн т в предыдущем сезоне (рост - 70%), подвели предварительные итоги отраслевые эксперты. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2002/03 сельхозгоду, когда было вывезено 18,5 млн т зерна. Эксперты считают, что Россия могла бы экспортировать и больше, если бы в стране была лучше развита портовая инфраструктура, передает Казах-Зерно.

По предварительным данным, Россия экспортировала в минувшем сельскохозяйственном сезоне порядка 22 млн т зерновых и 0,6 млн т муки в зерновом эквиваленте, подсчитал начальник аналитической службы компании «Русагротранс» Игорь Павенский. По оценке исполнительного директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова-младшего, российский экспорт зерновых составил порядка 23 млн т, включая около 0,6 млн т муки в пересчете на зерно. По словам экспертов, в минувшем сезоне рекордные объемы были зафиксированы по пшенице (18 млн т) и кукурузе (1,4 млн т).

В 2008/09 сельхозгоду кукуруза вообще продемонстрировала феноменальный рост продаж. «В прошлые годы толком и не было экспорта кукурузы, ее вывозили ежегодно в пределах 40—80 тыс. т», — объясняет г-н Павенский. Стремительный рост экспорта этой культуры в минувшем сезоне был достигнут в первую очередь за счет рекордного сбора кукурузы — 6,7 млн т, считает аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов. Также велика вероятность, что экспорт ячменя будет рекордным, добавляет эксперт.

Основная причина высокого экспорта — огромный урожай, полученный в 2008 году (108 млн т) при стагнации внутреннего потребления, считает г-н Сизов. Снижение внутренних цен позволило резко увеличить объем экспорта с самого начала сезона, добавляет г-н Суханов. Затем резкая девальвация рубля сделала экспорт очень привлекательным, и отгрузки продолжались на стабильно высоком уровне вплоть до апреля, говорит эксперт. Россия производит достаточно дешевое зерно и экспортирует в основном четвертый класс пшеницы, что совершенно адекватно мукомольным потребностям развивающихся стран Ближнего Востока, рассказывает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Увеличение российского экспорта обусловлено и рекордным уровнем мировой торговли зерновыми в минувшем сезоне, добавляет Игорь Павенский: «В частности, по пшенице был зафиксирован рекорд мировой торговли, поэтому мы смогли реализовать большие объемы, несмотря на хорошие урожаи в Европе и на Украине». Значительные объемы российского зерна закупали Сирия, Иран, Турция, Пакистан, которые не были традиционными импортерами зерна, отмечает эксперт. К тому же Россия смогла увеличить свою долю на рынке Египта, который традиционно является крупнейшим импортером пшеницы. Если в сезоне 2007/08 годов Россия поставила 3,4 млн т пшеницы из общего объема 7,7 млн т, который закупил Египет, то в минувшем сезоне из 9,5 млн т, купленных Египтом, примерно 4,8 млн т пришлось на долю российского зерна.

Теоретически Россия могла экспортировать и больше зерна, если бы не было инфраструктурных ограничений, считает Андрей Сизов. Тот объем зерна, который был закуплен государством в интервенционный фонд (9,6 млн т), можно было вывезти на экспорт, если бы была развита инфраструктура, предполагает г-н Павенский. «В минувшем сезоне мы практически на 100% использовали свою портовую инфраструктуру», — добавляет он.

В наступившем сезоне потенциал для экспорта фактически близок к прошлогоднему, но реально он может быть существенно ниже, считает г-н Сизов: «Конкуренция на мировом рынке между экспортерами обостряется, а потребности крупнейших мировых покупателей зерна ниже, чем в прошлом сезоне». Все традиционные покупатели российского зерна увеличивают собственный сбор зерна, что скорее всего приведет с снижению импорта, полагает г-н Корбут. Конкуренция на глобальном рынке будет очень острая, по­скольку мировые переходящие запасы достаточно велики, отмечает эксперт.