Минтранссвязи изучит обоснованность портовых сборов

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поручила первому заместителю главы Министерства транспорта и связи Василию Шевченко до конца недели изучить обоснованность действующих ставок портовых сборов, сообщается на официальном сайте Кабинета Министров.

"В течение текущей недели организуйте проверку так называемых портовых сборов, и если подтвердится информация, что они увеличились на 70%, увольняйте всех, кто к этому причастен", - сказала она на заседании правительства 1 июля, комментируя информацию представителя аграрной ассоциации об увеличении на 42% стоимости услуг по перевалке и хранению зерна в "частных портах", что стало следствием увеличения на 70% портовых сборов Минтранссвязи.

При этом премьер подчеркнула, что столь значительное увеличение портовых сборов должно обсуждаться на заседаниях Кабинета министров.

Премьер также поручила В.Шевченко проверить информацию об увеличении стоимости услуг Государственной администрацией железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") по обслуживанию зерновых грузов.

Как сообщалось, Кабинет министров в августе 2008 г. принял решение повысить размеры сборов в портах Украины на 58%.

Минтранссвязи в 2008 г. своими приказами увеличило уровень аккордных ставок за выполнение погрузочно-разгрузочных работ на 44%.