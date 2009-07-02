Тимошенко поручила Мельнику выяснить проблемы потребителей зерна

Юлия Тимошенко также поручила министру аграрной политики Юрию Мельнику на протяжении ближайших двух недель провести специализированные совещания с внутренними потребителями зерна, сообщается на сайте правительства.

Так, глава правительства поручила министру обсудить с представителями спиртовых заводов, пекарен и других потребителей зерна текущие проблемы отрасли и найти пути их решения.

При этом премьер-министр призвала министра аграрной политики обращать больше внимания на проблемы малых и средних сельскохозяйственных предприятий, учитывая сложную ситуацию с выдачей банковских кредитов.

Напомним, ранее Ю.Тимошенко выразила обеспокоенность значительным увеличением (на 42%) стоимости услуг частных элеваторов для производителей зерновой продукции. "Элеваторы - составляющая давления на производителей", - отметила глава правительства.