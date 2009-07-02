Unilever завершила сделку по приобретению соусного бизнеса "Балтимора" (Россия)

Компания Unilever, один из крупнейших в мире производителей потребительских товаров, завершила сделку по приобретению бизнеса соусов крупнейшего в России производителя кетчупов ЗАО "Балтимор Холдинг" (годовой оборот - порядка 70 миллионов евро, производственные мощности расположены в Колпино под Санкт-Петербургом). Как передают РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании.

Компания получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которого ждала с весны текущего года, когда официально объявила о сделке. "Сделка не только расширит существующий портфель торговых марок соусов Unilever, но и еще больше укрепит конкурентные позиции компании в России", - отмечается в сообщении. Приобретение включает в себя бизнес по производству кетчупов, майонезов, томатной пасты, уксусов и горчицы под торговыми марками "Балтимор", Pomo d`Oro и "Восточный Гурман"с годовым оборотом порядка 70 миллионов евро, а также производственные мощности в Колпино (в окрестностях Санкт - Петербурга).

При этом сделка не включает приобретение бизнеса "Балтимор"по производству консервированных овощей, замороженных овощей и фруктов, соков и компотов под одноименной и другими торговыми марками, а также фабрик в Краснодаре и Хабаровске. Сумма сделки, не разглашается.

Справка: Unilever работает на российском рынке компания с 1992 года. В настоящее время компания располагает 7 крупными российскими предприятиями, в том числе заводом по выпуску соусов и спрэдов в Москве, чаеразвесочной и парфюмерно-косметической фабриками в Санкт-Петербурге, пищевой фабрикой в Туле, а также фабриками мороженого в Туле, Новосибирске и Омске.

В портфель торговых марок Unilever в России входят "Беседа", Becel, Brooke Bond, Calve, Hellmann`s, Knorr, Lipton, а также Axe, CIF, Clear Vita ABE, Domestos, Dove, Rexona, Sunsilk и Timotei. С приобретением российского производителя мороженого "Инмарко"в 2008 году, ассортимент продукции Unilever пополнился марками мороженого Ekzo, "Магнат", San-Cremo, "Торжество"и т.д.