Украина закупит у Японии 3 тыс. молоковозов и мини-элеваторы

Украина намерена закупить у Японии 3 тыс. молоковозов с системами охлаждения и мини-элеваторы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко 2 июля во время заседания совета сельских и поселковых председателей при Кабинете министров.

По словам премьер-министра, соответствующие переговоры сейчас ведутся с двумя японскими компаниями. Ю.Тимошенко сообщила, что на данном этапе уже готовы проекты контрактов, которые планируется подписать на следующей неделе. В то же время, она не назвала стоимость этих контрактов.

По словам Ю.Тимошенко, мини-элеваторы будут направлены во все регионы. Премьер отметила, что закупка мини-элеваторов позволит демонополизировать рынок и снизить цены на хранение зерна для аграриев.