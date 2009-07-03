В Винницкой области началась страда

Аграрии ведут уборку ранних зерновых

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области сегодня начали уборку урожая ранних зерновых культур. Как сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ, аграрии приступили к уборке зерновых культур в южных районах области. В хозяйствах Пищанского, Чечельницкого и Ямпольского районов области стартовала уборка урожая ранних зерновых. 12 июня аграрии Винницкой области завершили посевную кампанию, засеяв 889,2 тыс. га площадей, что составляет 99% от запланированных 896,832 тыс. га. Вообще на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.

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