В Винницкой области началась страда

08:33, 03 июля 2009
Агро
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Аграрии ведут уборку ранних зерновых

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области сегодня начали уборку урожая ранних зерновых культур.

Как сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ, аграрии приступили к уборке зерновых культур в южных районах области. В хозяйствах Пищанского, Чечельницкого и Ямпольского районов области стартовала уборка урожая ранних зерновых.

12 июня аграрии Винницкой области завершили посевную кампанию, засеяв 889,2 тыс. га площадей, что составляет 99% от запланированных 896,832 тыс. га.

Вообще на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.

 

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