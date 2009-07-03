В Винницкой области началась страда
08:33, 03 июля 2009Агро
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Аграрии ведут уборку ранних зерновых
Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области сегодня начали уборку урожая ранних зерновых культур.
Как сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ, аграрии приступили к уборке зерновых культур в южных районах области. В хозяйствах Пищанского, Чечельницкого и Ямпольского районов области стартовала уборка урожая ранних зерновых.
12 июня аграрии Винницкой области завершили посевную кампанию, засеяв 889,2 тыс. га площадей, что составляет 99% от запланированных 896,832 тыс. га.
Вообще на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.
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